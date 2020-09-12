الهند : 1201 وفاة و97570 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 1201 وفاة، و97570 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 1201 وفاة، و97570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكدت وزارة الصحة الهندية، فإن اجمالى عدد وفيات كورونا وصل إلى 77472، فيما بلغت حالات الاصابة 4659984 حالة.

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