بريطانيا تسجل 9 وفيات و3497 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 9 وفيات بفيروس



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلى للوفيات فى المملكة المتحدة إلى 41623 وفاة. وأضافت الوزارة فى بيان اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 3497 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالى إلى 365174 إصابة فى عموم بريطانيا.

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