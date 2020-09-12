قبرص : بدء مناورات عسكرية مع البحرية الأمريكية فى شرق المتوسط

وفى بيان، أعلن الحرس الوطنى القبرصى أن سفينتين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية متواجدتان الآن فى قبرص لإجراء "مناورة عسكرية مشتركة" بدأت السبت ومن المقرر أن تنتهى فى 20 سبتمبر، وفقا لوزارة الدفاع.

ويزور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قبرص اليوم فى محاولة لحل النزاع "بطريقة دبلوماسية وسلميّة".

ونددت قبرص اليوم السبت بإعلان تركيا إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل الجزيرة الشمالى، معتبرةً أن هذه المناورات "غير قانونية" و"تنتهك" سيادتها فى ظل تصاعد التوتر فى البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد أعلنت الجمعة فى رسالة عبر "نافتكس" "نظام التلكس الملاحى البحرى الدولى" أنها ستجرى مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل شمال قبرص بين السبت والاثنين.

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ورد "المركز المشترك لتنسيق عمليات الإنقاذ التابع" لوزارة الدفاع القبرصية على "نافتكس" قائلاً إن التدريبات التركية "غير قانونية" و"تنتهك سيادة جمهورية قبرص".

ويأتى إعلان أنقرة بعدما حذر زعماء دول جنوب أوروبا الخميس من أنهم مستعدون لدعم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبى على تركيا فى حال لم تتوقف أنقرة عن سياسة "المواجهة" فى المنطقة وتهرّبت من الحوار.