ألمانيا تعلن موقفها من اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل خطوة مهمة نحو السلام في المنطقة.
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وأضاف الوزير الألماني في تغريدة على تويتر "نحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعطي دفعة جديدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
في وقت سابق، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن تقدير بلاده لمواقف الدول التي رحبت بإعلان البحرين وإسرائيل الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية.
أكد الزياني في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وأمنة".
وأضلف الزياني أن "اتفاق السلام خطوة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية".
وقال الزياني إن "خطوة دولة الإمارات بشأن تعزيز السلام لاقت ترحيبا واسعا يعكس مكانة الإمارات دوليا، ونثمن جهود الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة".
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