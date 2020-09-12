الكنيسة النمساوية تدعو إلى سرعة إجلاء اللاجئين من المخيمات اليونانية

دعت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية إلى سرعة إجلاء اللاجئين من مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه وإنقاذهم من الأوضاع الكارثية غير الإنسانية بعد احتراق المخيم .
وقال الكاردينال كريستوف شونبرون رئيس أساقفة النمسا في تصريح له اليوم السبت إنه تأثر كثيرا من صور البؤس خاصة لأطفال اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تدعونا إلى مسئولية لا يمكننا الاستغناء عنها، لافتا إلى أن ما يهم الآن هو العمل السريع والحاسم.
وأضاف الكاردينال قائلا "لا يجب أن ننظر في الاتجاه الآخر.. لا يوجد بديل عن الإجلاء السريع والمنهجي لطالبي اللجوء من المخيمات اليونانية".
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