المجلس العسكري في مالي يعلن عن فترة انتقالية لمدة 18 شهرا

أعلن المجلس العسكري في مالي عن تشكيل حكومة انتقالية لمدة 18 شهرا، بعد أيام من المشاورات السياسية المحتدمة.
وأشارت وسائل إعلامية إلى أن المشاورات الوطنية بشأن المرحلة الانتقالية في مالي عقب الانقلاب العسكري على الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا، ستستمر لمدة 18 شهرا.
وتنص الاتفاقية حال اعتمادها على فترة انتقالية لمدة 18 شهر مع تحديد رئيس جديد ومجلس وطني انتقالي وتشكيل حكومة انتقالية.
وقال العقيد أسيمي جويتا رئيس المجلس رئيس المجلس العسكري في مالي التزامه بكافة الجهود لتنفيذ تلك القرارات بما يحقق المصلحة للشعب.
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