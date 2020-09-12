وصول طائرة عسكرية عراقية محملة بـ12 طنًا من المساعدات إلى السودان

وصلت طائرة عسكرية عراقية محمّلة بـ12 طنا من المساعدات، اليوم السبت، إلى مطار الخرطوم في اطار حملة المساعدات التي يقدمها العراق لمساعدة الشعب السوداني، بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان" أن المساعدات تشمل مواد غذائية ضرورية، ومستلزمات طبية، وعلاجات. وهي تمثل الدفعة الأولى بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .
وكان في استقبال الطائرة القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في الخرطوم سلمى قدوري جابر وكادر السفارة، و ممثل الجانب السوداني عن وزارة الصحة، الذي عبر عن امتنان حكومة وشعب السودان إلى العراق حكومةً وشعبًا.
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