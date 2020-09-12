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العثور على حطام سفينة نازية غرقت قبالة السواحل النرويجية

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 عثر عدد من المهندسين على حطام سفينة "كارلزرويه" النازية التي أغرقت عام 1940 قبالة السواحل النرويجية.

وقال المهندس في شركة (ستاتنت) المشغلة للكابل الكهربائي أولي بيتر هوبرستاد - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إنه "في بعض الأحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر يوما على حطام بهذه الأهمية"، موضحا أن اكتشاف حطام السفينة مصادفة على عمق 500 متر تقريبا خلال معاينة كابل كهربائي بحري.

وكانت السفينة الحربية الألمانية البالغ طولها 174 مترا قد أرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد إنزال الجنود في التاسع أبريل 1940 تعرضت لهجوم من قبل القوات النرويجية قبل أن تهاجمها غواصة بريطانية نسفتها بطوربيد، فقررت القوات الألمانية إغراقها قبالة مرفأ كريستيانساند في جنوب النرويج.

جدير بالذكر أن هذه السفينة - التي يقع حطامها على بعد 13 ميلا بحريا عن كريستيانساند بالنوريج - قد بنيت في كيل شمال ألمانيا ووضعت في الخدمة سنة 1927.

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