سوريا تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية .

وذكرت الصحة السورية أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة في بدايات العام الجاري وحتي الأن إرتفع الي ٣٥٠٦ اصابات.

كما أوضحت الوزارة السورية في بيان لها اليوم انه تم رصد شفاء ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٨٢٧ منذ بداية الجائحة.

وبيًنت الصحة السورية أن أعداد وفيات كورونا في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الآن بلغ 152 حالة بعد تسجيل حالتين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.