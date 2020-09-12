مستجدات كورونا في السعودية 12 سبتمبر .. استمرار تراجع الإصابات وزيادة طفيفة للوفيات

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محمد سياف - ابو ظبي - مستجدات كورونا في السعودية 12 سبتمبر ، كشفت وزارة الصحة السعودية عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر، مسجلة 27 حالة وفاة بزيادة قدرها 3 حالات عن أمس الجمعة، حيث كان عدد الوفيات 24 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4.213 حالة وفاة، وذلك جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم .

مستجدات كورونا في السعودية اليوم 12 سبتمبر

وأعلنت وزارة الصحة خلال بيانها اليومي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصابة 643 بالفيروس التاجي، بعد التأكد من إيجابية تحاليلهم، وخضوعهم لأحدث برتوكولات العلاج، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بتراجع عن إصابات الأمس التي بلغت 687 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 325050 حالة إصابة، مشيرة في تقريرها إلى تعافي 903 حالة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 301836 حالة، لتقترب نسبة حالات التعافي من 93% .

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جهود وزارة الصحة السعودية في مكافحة كورونا

تواصل وزارة الصحة السعودية مكافحة فيروس كورونا، بقيامها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وفق أحدث البرتوكولات العالمية، مع قيامها بالدور التوعوي لإرشاد المواطنين والمقيمين، بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، فضلًا عن إتاحة العديد من وسائل التواصل مع كافة الأشخاص داخل المملكة، منها الاتصال على رقم (937) للاستشارات والاستفسارات، أو رقم الواتس (920005937) .

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