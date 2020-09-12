إعفاء بنك التسليف برقم الهوية وشروط الإعفاء

إعفاء بنك التسليف، شروط إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441، تقدم الوزارة المالية السعودية خدمة إعفاء بنك التسليف والاستعلام عن الإعفاء الجديد وكشف المعفيين من القروض بعد إعلان بنك التسليف والادخار السعودي، عن توفير خدمة تقديم طلب إعفاء من دفع الإقساط المتبقية من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار، فقد توفره خدمة الوزارة المتبقية لمستحقي الضمان الاجتماعي والمتوفين فقط، يمكن لهم تقديم طلب الاعفاء بقروض بنك التسليف برقم الهوية، وسنتعرف معكم عن طريقة الاستعلام عن إعفاء من القروض عن خدمات بنك التسليف لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

منح الملك سلمان بن عبد العزيز منذ أن تقدم العديد من المقترضين بمناشدات يطلبون فيه من الملك سلمان إعفاء بنك التسليف برقم الهوية لعدم قدرتهم علي سداد باقي الإقساط، ويستعطفون من الملك السعودي لمنحهم إعفاء بنك التسليف برقم الهوية، وقد يتطلب استكمال طلب الإعفاء توفير بعض الأوراق والمستندات الهامة التي يجب للمتقدم يقدمها مرفق بطلب، أولاً مرفق توضيحي للظروف المالية الصعبة بالتفاصيل كاملة، يجب تقدم صورة من الهوية الوطنية، الكارت الخاص بالعائلة، ارفاق صور تقارير طبية للمستفيد،طلب إعفاء بنك التسليف، التوقيع علي طلب المتقدم.

جميع كل الأوراق المطلوبة والمستندات ذكرها مرحلة يعقبها ارسال لعنوان الديوان الملكي من خلال البريد الممتاز وتتم متابعة طلب عبر البريد، والاستعلام رقم الطلب المتقدم من خلال وزارة المالية والاستعلام عن حالته.

نموذج الأعفاء برقم الهوية للمتوفي

نوع القرض رقم هوية المقترض اسم المقترض الرباعي تاريخ الحفيظة رقم الحفيظة الشركاء في القرض رقم العقد مكان القرض رقم هوية مقدم القرض مكان القرض رقم الجول

بنك التسليف للأعفاء

تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن إنشاء صندوق جديد يشمل كل صناديق المملكة السعودية ومؤسسات تمويل القروض في الدولة منها بنك التنمية الاجتماعية، إما مقترضي البنك من الراغبين في الحصول علي طلب الإعفاء برقم الهوية.قنوات التواصل مع البنك السعودي للتسليف والادخار الاتصال علي الرقم المجاني الموحد 920008002 أو مراسلة [email protected] أو زيادة الفروع من الأحد للخميس والدخول عن طريق اسمه وكلمة السر الخاصة به.