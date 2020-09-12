طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة علي طريقة المحلات والمطاعم

يبحث الكثير من السيدات علي طريقة عمل الكريب بطعم جميل يعجب أولادها ومن بالبيت, حيث في الوقت الحالي يحتل الكريب مكانة كبيرة في بطون الكثير من العاشقين للمأكولات, حيث انتشر بشكل كبير محلات عمل الكريب في كل مكان, حيث يتفنن كل محل بعمل الكريب بطريقة مميزة من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن, وهناك الكثير من أنواع الكريبات التي يمكن أن تقوم السيدات بعملها, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة عمل كريب باللحمة المفرومة علي طريقة المحلات والمطاعم بشكل مميز وخاص, تابعونا. طريقة عمل كريب المحلات بالبيت أولاً: مكونات الكريب يتم إحضار 2 كوب لبن حليب. ثلاث بيضات. كوب ونصف دقيق. فلفل اسود. ربع كيلو لحمة مفرومة. ملح معلقتين سمنة. صوص طماطم وجبنه رومي مبشوره أو جبنه موتزاريلا. ثانياً: طريقة تحضير الكريب في بداية الأمر يتم وضع في الخلاط اللبن مع الدقيق مع البيض مع معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيره ملح. ثم تقومي بعد ذلك سيدتي بخلط جميع المكونات السابقة بالخلاط جيداً ثم تقومي بعد بتصفيتها جيدا بمصفي سلك ناعمه. ثم تحضري فرشاه ثم تضعي القليل من السمن داخل المقلاة وتقومي بتسخينها جيداً علي نار هادئة. ثم تقومي بعد ذلك بصب القليل من الخليط السابق بمقدار فنجان قهوة داخل مقلاه وتحركي المقلاة يميناً ويساراً حتي يكون الخليط متساوي في أنحاء المقلاة. ثم تتركيها لمدة ثلاثين ثانية وترفعيها بعدها ثم تتركيها ثواني لتأخذ اللون الذهبي خفيف. ثم تقومي بتقليبها علي الطرف الآخر لمدة ثلاثين ثانية مرة أخرى ولا تقلقي إذا ظهرة فقعات لأنه بمجرد تقليبها وهز المقلاة ستتحمر وتأخذ اللون الذهبي. ثم بعد عمل ثاني قرص كريب سوف تلاحظين سيدتي أن درجة حرارة التسوية أصبحت متساوية, وبعد استخراج الكريب يتم وضعة ليبرد. ثم بعد الانتهاء من عمل الأقراص يتم حشو عجينة الكريب بالمكونات التي ترغب بها, حيث يتم وضع الجبنه المبشورة ثم يتم وضع عليها اللحمة المفرومة ثم يتم وضع صوص الطماطم ثم الجبنه المبشورة مره اَخرى, ثم بعد ذلك تترك تحت التسوية لمدة ثلاث دقائق حتي تحمر فقط وتقدم ساخنة.

طريقة عمل كريب المحلات بالبيت أولاً: مكونات الكريبثانياً: طريقة تحضير الكريب

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