مصر.. السجن المؤبد لـ"بديع" و11 آخرين

مصر.. السجن المؤبد لـ"بديع" و11 آخرينقررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة كلا من "محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب"، وهم مصعب عصام، وعبدالله محمد، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد سعد، وإبراهيم جابر، وعلي السيد، وأشرف مصطفي، وحسن فرج، وحسام محمد.

تتعلق القضية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013 حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.