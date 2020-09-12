فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا

تخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد، حسب معطيات نشرتها السبت وزارة الصحة الفرنسية.
وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى عشرة آلاف و561 السبت مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، في حين يبقى معّدل الفحوص الإيجابية، أي عدد المصابين نسبة لعدد الفحوص، ثابتا عند 5,4 بالمئة، علما أن عدد المتوفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17 شخصا.
وتواجه فرنسا صعوبات مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا. وحدد رئيس الوزراء أمس الجمعة خططا لتسريع الاختبارات وتشديد الإجراءات في مدن بعينها حيث تسعى الحكومة إلى تجنب تكرار العزل العام الذي شهدته البلاد خلال الربيع.
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