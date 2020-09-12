وقال جيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن بومبيو سيلتقى فى العاصمة القبرصية نيقوسيا بالرئيس أناستاسيادس ووزير الخارجية كريستودوليديس لمناقشة التوترات المستمرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط وتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص. وأضاف أن المباحثات سوف تركز كذلك على تأكيد دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية كاتحاد فيدرالى ثنائى، مما سيفيد جميع القبارصة والمنطقة ككل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بومبيو يزور قبرص لبحث التوترات فى شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.