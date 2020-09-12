بومبيو يزور قبرص لبحث التوترات فى شرق المتوسط

وقال جيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن بومبيو سيلتقى فى العاصمة القبرصية نيقوسيا بالرئيس أناستاسيادس ووزير الخارجية كريستودوليديس لمناقشة التوترات المستمرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط وتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص.
وأضاف أن المباحثات سوف تركز كذلك على تأكيد دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية كاتحاد فيدرالى ثنائى، مما سيفيد جميع القبارصة والمنطقة ككل.
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