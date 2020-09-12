عاجل .. بومبيو : نشعر بالقلق بشأن أعمال التنقيب التركية شرقى المتوسط 

وقال بومبيو، خلال لقائه الرئيس القبرصى اليوم السبت، على هامش زيارته للبلد الأوروبى، إن أمريكا تربطها علاقات شراكة مع قبرص، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب للأمن البحرى فى قبرص.
ومن جانبه قال الرئيس القبرصى، إنه بحث مع بومبيو رفع حظر الأسلحة عن قبرص.
كما طالب الرئيس القبرصى، تركيا بإنهاء أعمالها العدوانية، فى إشارة للاستفزازات التى تقوم بها تركيا شرقى المتوسط.
ويزور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قبرص اليوم فى محاولة لحل النزاع الدائر شرق المتوسط بطريقة دبلوماسية وسلميّة.
وأعلنت قبرص، اليوم السبت، بدء مناورات عسكرية مع البحرية الأمريكية فى شرق المتوسط، وفى بيان، أعلن الحرس الوطنى القبرصى أن سفينتين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية متواجدتان الآن فى قبرص لإجراء "مناورة عسكرية مشتركة" بدأت السبت ومن المقرر أن تنتهى فى 20 سبتمبر، وفقا لوزارة الدفاع.
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