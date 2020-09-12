عثر عليها جثة هامدة بخزان المياه.. جريمة قتل هزت الكويت

عاشت الرأي العام الكويتي منذ الخميس حالة حزن شديدة بعد الإبلاغ عن إختفاء طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها حيث تم العثور عليها جثة هامدة في خزان المياة الخاص بمنزلها الكائن في منطقة الواحة الكويتية.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان الداخلية الكويتية تمكنت في 24 ساعة من فك لغز اختفاء الطفلة مروة ظاهر الشمري ذات الـ 6 سنوات بعدما تمكنت من تحديدمكان تواجدها ولكن عُثر عليها جثة هامدة .

وبيًنت الصحيفة الكويتية ان وزارة الداخلية لم تستطع فك الغاز الجريمة لذا فقد قامت بتسجيلها كقضية شبهه جنائية ولكن النيابة العامة الكويتية اصدرت قرارا برفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وذلك في وقت يحقق فيه رجال المباحث مع أفراد العائلة للوقوف على سبب الوفاة، خصوصًا أن الخزان الذي وجدت فيه كان مغلقًا.

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