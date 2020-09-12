أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن التوترات في المنطقة لن تجلب حلولا لمشاكل شرق البحر المتوسط. وأضاف بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان بشأن التوترات المتزايدة في المنطقة. وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة وجود اتفاق بشأن القضايا البحرية، معلنا تأييد الحل الدبلوماسي. وأعرب بومبيو عن قلقه إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط. وخلال اللقاء تم الإعلان عن مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب للأمن البحري في قبرص في لارنكا

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بومبيو يعرب عن قلقه من أنشطة التنقيب التركية شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.