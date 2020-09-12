وجود مهدد.. الولايات المتحدة تدرس سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية إلى اليونان

ذكر موقع "أحوال" التركي أن القوات الأمريكية تكثف استعداداتها للانسحاب من قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا، ويدرس الجيش الأمريكى أوضاع جزر يونانية كبدائل محتملة، وسط استمرار حالة التصعيد بين تركيا واليونان فى حوض البحر المتوسط.

وبحسب مجلة "واشنطن إكزامينر" أوضح رون جونسون عضو مجلس الشيوخ الأمريكى أن مصير قاعدة إنجرليك غير معروف حتى الآن، وأن على الولايات المتحدة أن تفكر فى مكان أفضل.

وأضاف جونسون أن وجود قاعدة أمريكية في خليج سودا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية يزداد أهمية، وخصوصا مع تصاعد التوترات بين تركيا والولايات المتحدة.

وقال جونسون للمجلة إن وجود القوات الامريكية في تركيا لم يعد آمنًا، وأن الطريق الذي يسلكه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس جيدًا.

وأوضحت المجلة أن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوى الروسية S-400 أدى إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين البلدين، مما دفع وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو العام الماضي إلى التأكيد على أن التوتر في العلاقة بين البلدين يشكل تهديدًا لوجود القوات الامريكية في قاعدة إنجرليك.

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وفي أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، هدد أردوغان، الولايات المتحدة مرارًا، بطرد قواتها من قاعدة إنجرليك، وفي 2018 خفضت الولايات المتحدة عدد الجنود في القاعدة.

وقررت الولايات المتحدة فى أول سبتمبر الجارى رفع الحظر عن قبرص لاستيراد الأسلحة الدفاعية والذى استمر لمدة 33 عامًا، حيث دخلت تركيا مع كل من اليونان وقبرص في نزاع حول حقوق استغلال حقول البترول والغاز الطبيعى في شرق البحر المتوسط.

وأشارت المجلة إلى أن تخفيف الحظر على قبرص هو بمثابة تحذير لأردوغان، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لديها خيارات بديلة لقاعدة إنجرليك الجوية.