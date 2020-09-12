نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالي: الاتفاق على حكومة انتقالية لمدة 18 شهرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم السبت، عن الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.

وقال موسى كمارا المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا.

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وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، الخميس الماضي، "مشاورات وطنية" استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.

وشارك نحو 500 شخص في المنتدى، المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو عاصمة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

ويمثل المنتدى ثاني جولة من المباحثات بين الضباط الصغار الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس، وممثلين مدنيين.