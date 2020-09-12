نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطّت فرنسا عتبة 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في غضون 24 ساعة، في رقم قياسي جديد، منذ إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد، حسب معطيات نشرتها اليوم السبت وزارة الصحة الفرنسية.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 10561 السبت مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، إلى جانب 17 وفاة، وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس، 373500 ألف.

وبلغت الوفيات في فرنسا 30910 منذ بداية تفشي الوباء في فرنسا قبل ستة أشهر، وبعد إجراء 10 ملايين فحص إلى حد الآن.

والجمعة، وإزاء ما وصفه بأنه "تدهور واضح" للأوضاع، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس تقليص مدة حجر المصابين ومخالطيهم إلى سبعة أيام، على أن يخضعوا في نهايتها لفحص جديد.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.