المراكز الأمريكية: وفيات كورونا بلغت 192388

دوت الخليج -

المراكز الأمريكية: وفيات

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 192388 حالة بتسجيل 1035 وفاة جديدة، حسب إحصاء جديد أعدته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. المراكز الأمريكية: وفيات كورونا بلغت 192388ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 192388 حالة بتسجيل 1035 وفاة جديدة، حسب إحصاء جديد أعدته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما سجلت المراكز 46045 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6 ملايين و427 ألفا و58 حالة. ويشمل هذا الإحصاء حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس التي جمعتها المركز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة، وفقاً لرويترز. وفي التقرير السابق، أحصت المراكز 37451 إصابة و1091 وفاة جديدة بسبب المرض.

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