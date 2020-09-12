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الأرصاد الأمريكية تحذر من ضرب عاصفة سالى لولاية فلوريدا

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محمد بدر 2020-09-12 22:16 0 تبليغ

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وأكد المركز أن السرعة القصوى للرياح المرافقة للعاصفة تصل حاليا إلى 64 كم فى الساعة، وأنها تتحرك بسرعة 11 كم فى الساعة، ويتوقع أن تزداد العاصفة قوة مطلع الأسبوع القادم لتصبح إعصارا.

يذكر أن خبراء الأرصاد يسمّون العاصفة بعد بلوغ سرعة رياحها 62 كم فى الساعة، ويصنفونها إعصارا بعد تجاوز سرعة رياحها 119 كم فى الساعة.

وتسبب إعصار "لورا" الذى ضرب الولايات المتحدة الشهر الماضى، بمقتل 14 شخصا على الأقل فى ولايتى لويزيانا وتكساس، بعدما اجتاح هايتى والدومينيكان وبويرتوريكو.

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