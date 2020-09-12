وأكد المركز أن السرعة القصوى للرياح المرافقة للعاصفة تصل حاليا إلى 64 كم فى الساعة، وأنها تتحرك بسرعة 11 كم فى الساعة، ويتوقع أن تزداد العاصفة قوة مطلع الأسبوع القادم لتصبح إعصارا.
يذكر أن خبراء الأرصاد يسمّون العاصفة بعد بلوغ سرعة رياحها 62 كم فى الساعة، ويصنفونها إعصارا بعد تجاوز سرعة رياحها 119 كم فى الساعة.
وتسبب إعصار "لورا" الذى ضرب الولايات المتحدة الشهر الماضى، بمقتل 14 شخصا على الأقل فى ولايتى لويزيانا وتكساس، بعدما اجتاح هايتى والدومينيكان وبويرتوريكو.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأرصاد الأمريكية تحذر من ضرب عاصفة سالى لولاية فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.