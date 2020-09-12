قادة أوروبا يثورون فى وجه قرصان المتوسط وعنجهية أردوغان تنذر بقرب نهايته

خطاب الكراهية

ومنذ ساعات خرج أردوغان، بخطاب جديد يتبنى الكراهية التى اعتاد عليها، تجاه القادة الأوروبيين، إذ شن هجوما جديدا على نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، متوعدا إياه بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا".

وقال أردوغان فى ندوة بمناسبة الذكرى الأربعين للانقلاب العسكرى فى 12 سبتمبر 1980، اليوم السبت، فى إسطنبول: "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشكلات معى شخصيا".

وأضاف: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها"، زاعما أن فرنسا تريد الدخول إلى ليبيا من أجل النفط.

وواصل أردوغان حديثه قائلا: "تاريخ إفريقيا تاريخ فرنسا وأنتم من ارتكب المجازر فى الجزائر ورواندا وليبيا".

وذكر أنه "لم يلبِ أى من الانقلابات العسكرية، التى تم ارتكابها أو القيام بها فى تاريخ تركيا مصالح الشعب والدولة، ولا يمكن أن يكون مصدر فخر".

أردوغان يحذر اليونان مجددا

كما وجه أردوغان أيضا تحذيرا صارما إلى اليونان، على خلفية تصعيد الخلافات بين أنقرة وأثينا فى شرق المتوسط، محذرا سلطات اليونان من عواقب ما وصفها بـ"ممارساتها الخاطئة".

وخاطب الرئيس التركى اليونانيين بالقول: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".

فضح خطة أردوغان التوسعية

تصريحات أردوغان العدائية تجاه فرنسا، جاءت ردا على دعوة تبناها ماكرون قبل يومين، أعلن فيها أنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبى موحد تجاه التصعيد التركى فى شرق المتوسط، وطالب قادة أوروبا بأن يكونوا أكثر حزما تجاه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

كما أثارت تصريحات نقلتها مجلة "بارى ماتش"، عن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ونشرت الخميس الماضى، غضب أردوغان، خاصة بعدما فضح فيها سياسة "قرصان المتوسط" التوسعية، التى تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية ولا تتفق والمصالح الأوروبية، وتشكل عاملا مزعزعا لاستقرار أوروبا والشرق الأوسط.

وأعرب ماكرون خلال مؤتمر صحفى قبيل قمة مجموعة دول المتوسط الأوروبية عن تضامنه مع اليونان، مؤكدا أنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبى موحد تجاه التصعيد التركى فى شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس الفرنسى: "نريد تجنب أى تصعيد فى أزمة شرق المتوسط، لكن على تركيا أن توضح نواياها".

خطوط حمراء

وطالب ماكرون تركيا باحترام السيادة الأوروبية والقانون الدولى، مشددا على أن الخطوط الحمراء واضحة، وعلى تركيا أن توضح خياراتها.

ويأتى حديث ماكرون قبيل القمة التى تستضيفها جزيرة كورسيكا الفرنسية، والتى يتوقع أن تهيمن عليها الخلافات فى منطقة شرقى المتوسط، بين اليونان وتركيا.

ويعكس التلاسن الحاد بين أردوغان وماكرون بين فترة وأخرى، توتر واضح فى العلاقة بين فرنسا وتركيا، ما يعزز من احتمالية الصراع الفرنسى التركى، والتى ينذر بعواقب وخيمة على سلطان الأوهام التركى، الذى سيواجه حينها حتما طوفان أوروبى ينهى كل أحلام الأتراك.



Advertisements

رئيس وزراء اليونان: أثينا تواجه عدوانا تركيا

تصريحات ماكرون التى انتقد فيها التوسعات والأطماع التركية فى المتوسط، لم تكن الوحيدة، إذ سبقته تصريحات عديدة، من القادة الأوروبين، حذروا فيها أردوغان من محاولة التفكير فى ابتزاز أوروبا بتصرفاته غير المسؤولة.

وقال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى تصريحات الأسبوع الماضى، إن أثينا تواجه عدوانا تركيًا، يتطلب ردًا دوليًا، محذرًا من أن أنقرة تتحدى قواعد ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها.

وأكد ميتسوتاكيس أن تحركات تركيا غير القانونية تمثل تحديًا دوليًا يتطلب ردًا من المجتمع الدولى، لافتًا إلى أن اليونان تشترط وقف جميع التهديدات التركية كشرط أساسى لإجراء اتصالات من أجل خفض التوتر بين البلدين.

كما شدد رئيس وزراء اليونان على أن أثينا تتمسك بضرورة استجابة أنقرة لمطالبها، ووقف اعتداءاتها المستمرة على الحدود الاقتصادية لليونان وقبرص قبل البدء فى أى محادثات ومفاوضات تهدئة.

وأكد أن بلاده لن تدخل فى أى مفاوضات مع تركيا بشأن الصراع فى شرق المتوسط قبل وقف أنقرة لتهديداتها المستمرة.

كما أعلنت الحكومة اليونانية، الخميس الماضى، أن القمة الأوروبية المقبلة سترسل لتركيا رسالة واضحة.

وقال وزير يونانى، إن تركيا تمارس سياسة إقليمية توسعية تستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان، حسبما أفادت "العربية"، فى نبا عاجل لها. وأوضح الوزير أن سياسة تركيا فى شرق المتوسط تمثل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا، مضيفا أن أنقرة قابلت الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح أوروش ريس.

رئيس قبرص: عدوانية تركيا أدت إلى وضع متفجر بالمنطقة

وفى الرابع من سبتمبر الجارى، حذر الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، من أن عدوانية تركيا أدت إلى توتر ووضع متفجر بالمنطقة، وذلك فى ظل محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على المنطقة برمتها.

وفى مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الفرنسية، قال أناستاسيادس: "هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل.. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدًا ويثير القلق".

كما أكد الرئيس القبرصى ضرورة إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرًا من أن التوتر المتصاعد فى شرق المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

ميركل لـ أردوغان : مواجهة اليونان تعنى الحرب مع أوروبا

وفى شهر يوليو الماضى، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من أن أثينا ستتصدى لأى تنقيب فى مناطقها، مشددة على أن أوروبا ستقف ضد أنقرة فى حال أى مواجهة مع أثينا.

تحذيرات ميركل الصارمة حينها، جعلت أردوغان، يتراجع فورا عن خطط التنقيب عن الغاز فى إقليم شرق البحر المتوسط، بالمناطق الواقعة بالجرف القارى اليونانى.