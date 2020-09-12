سرعة الرياح تصل إلى 38 كيلومترًا في الساعة.. طقس الأحد في الإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، تقريرا، بشأن طقس غد الأحد، حيث توقع أن يسود طقس صحوا (صافي) إلى غائم جزئيًا أحيانًا، ورطبا ليلًا حتي صباح الإثنين على المناطق الغربية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي في تقريره ان تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا نهارًا حيث تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية منوها الي سرعة الرياح تتراوح مابين 18 الي 28 كم/س، وتصل أحيانا إلى 38 كم/س .
وذكر التقرير ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16 (9.16 مساء).
وفيما يتعلق ببحر عمان فقد نوه التقرير الي ان حالة الرياح فيه ستكون خفيفة الى متوسطة، فيما سيحدث المد الأول عند 17:47 والثاني عند الساعة 07:53 والجزر الاول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 00:48 .
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