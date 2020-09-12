العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين. وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين؛ الأمر الذى أدى إلى إصابة أحد المواطنين الذي يعمل سائقا مع الشركة.

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