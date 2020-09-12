للمرة الأولى منذ 2014.. تونس تعين سفيرًا لها في ليبيا

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وقالت الخارجية التونسية، في بيان اليوم، إن الرئيس التونسي قرر تعيين الأسعد عجيلي، سفيرًا لتونس لدى طرابلس، «في إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية».
كما شملت الحركة تعيين عدد من السفراء لدى عواصم عربية وعالمية منها تعيين محمد بن يوسف سفيرًا لتونس لدى القاهرة، ونبيل عمار سفيرًا لدى بروكسل، ورضا زقيدان سفيرًا لدى بغداد، والهاشمي عجيلي سفيرًا لدى الكويت.
وتقرر تعيين طارق الأدب رئيسًا للمندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى نيويورك، وبوراوي الإمام سفيرًا لدى بيروت.
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