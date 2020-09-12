الجوازات السعودية تصدر بياناً هاماً

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية تنبيها لجميع المواطنين بالحرص على استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.
وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" فقد أوضحت الجوازات إنفوجرافًا بهذا المضمون لاستلام الجواز خلال المدة المحددة تفاديًا لإلغائه.
كما بيًنت الجوازات، أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقًا لجميع متطلباتها، نظرًا لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة الموثقة.
وناشدت المديرية العامة للجوازات، المواطنين بضرورة الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل، والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام الجديد.
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