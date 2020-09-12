مساعدات كويتية إلى السودان لمواجهة آثار الفيضانات والسيول

وصلت مطار الخرطوم اليوم السبت، طائرة إغاثة كويتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان. وكان في استقبال الطائرة، بمطار الخرطوم، القائم بالأعمال الكويتي لدى السودان عبدالكريم صالح المجيم، ومفوض العون الانساني الدكتور عباس فضل الله. ونقلت الطائرة 44 طنا من المواد الطبية والغذائية.

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