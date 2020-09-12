أردوغان مهددًا ماكرون: لا تعبث مع تركيا ولا تعطِنا دروسًا في الإنسانية

وخلال فعالية نظمها حزبه العدالة والتنمية بمدينة اسطنبول، دعا أردوغان نظيره الفرنسي إلى "استخلاص العبر من التاريخ، وألا يعطي تركيا دروسا في الإنسانية" وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.
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وأضاف أردوغان مخاطبا ماكرون "سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية.. نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".
وزعم أردوغان أن الذين ستهدفون تركيا عبر الإرهاب والضغوط وسلاح الاقتصاد يسعون لثنيه عن مواقفه المشرفة والحازمة.
ونقلت وسائل إعلامية عن أردوغان قوله لماكرون "سيكون لديك مزيد من المشاكل معي"، وتابع "لا تعبثوا مع الشعب التركي.. لا تعبث مع تركيا"، معتبرا أن فرنسا ليس لها الحق في انتقاد أنقرة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد يوم الخميس أن تركيا لم تعد شريكة في منطقة البحر المتوسط، منتقدا أنشطة نظام أردوغان في ليبيا وعمليات التنقيب غير المشروعة قبالة سواحل قبرص.
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