وكتب جرجرلي أوغلو في تغريدته "وردتنا أنباء مروعة. تعرضت 30 شابة معظمهن طالبات جامعيات للتفتيش عرايا في نقطة شرطة أوشاك".
وأضاف جرجرلي أوغلو "بعبارة أخرى، أُجبرت الشابات على إنزال ملابسهن الداخلية والخضوع للتفتيش في وضعيّ الوقوف والجلوس. لقد أخبرننا بذلك بكل خجل".
واعتقلت قوات الأمن التركية، أمس الجمعة، 60 محاميا و44 عسكريا، بدعوى انتمائهم إلى حركة فتح الله جولن، واتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.
وفور صدور مذكرات التوقيف، نفذت قوات الأمن التركية اعتقالات في أنقرة واسطنبول فجر الجمعة.
ووفقًا لشبكة "العربية"، كان من بين المعتقلين 48 محاميًا ممارسًا، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاض تم فصله من منصبه، وخريج في القانون.
فيما اتُهم 22 من أصل 44 عسكريا بتأسيس خلايا لها صلات برجل الدين فتح الله جولن داخل الجيش.
ومنذ عام 2016، نفذت السلطات حملة صارمة ضد عدد كبير من أفراد الحكومة والجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب في عام 2016، كما اعتقلت آلاف الأشخاص بتهمة إرتباطهم بالانقلاب الفاشل بعام 2016.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فضيحة مشينة| الشرطة التركية تجبر نساء على خلع ملابسهن كاملة للتفتيش..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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