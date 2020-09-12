تجدد الحريق في مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلامية بأن سحب دخانية تنبعث من مرفأ بيروت مع تجدد الحريق في المكان، وفقا لقناة "الجديد" اللبنانية.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن أن الحريق في مرفأ بيروت أضيق مما كان عليه في المرة السابقة.

واندلع حريق في مرفأ بيروت يوم الخميس، في السوق الحرة في أحد الأماكن المليئة بالإطارات المطاطية.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من المجلس الأعلى للدفاع، تشكيل لجنة لوضع تنظيم جديد للعمل في مرفأ بيروت.

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ووجه عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة مرفأ بيروت لوضع تنظيم جديد للعمل فيه وتأمين السلامة العامة به.

وأوضح عون أن الحريق قد يكون ناتجا عن تخريب أو خطأ فني أو إهمال، مطالبا بإجراء تحقيق سريع.

ولم تكشف رسميا السلطات عن سبب الحريق، إلا أن مسؤولين أكدوا أنه اندلع بسبب أعمال اللحام أثناء إصلاحات بعد انفجار الميناء الشهر الماضي.