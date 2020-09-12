نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 حقائق عن القهوة لم تعرفها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القهوة مشروب شعبي، يفضله الكُثير من الناس في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الخليج العربي،فيقبل على تناوله الكثير لمذاقها المتميز ومن أجل تحسين المزاج والقدرة على التركيز والتخلص من تعب المجهود البدني والعقل، تصنع القهوة من حبوب البن بعد تحميصها تعددت طرق إعداد القهوة وأصبح لكل دولة طريقة معينة في صنعها.

فوائد القهوة

للقهوة فوائد عديدة ومتعددة منها فهي تعد مضاد جيد للأكسدة فهي تحارب أنواع من السرطانات ولها كفاءة عالية في تقوية الجهاز المناعي ،كما تحوي على الكثير من الفيتامينات أمثال فيتامين “ب” وأيضاً الماغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور بالإضافة إلى ذلك فتعمل القهوة على تنقية الجسم من المواد الضارة والسامة، كما تعتبر القهوة الخضراء مشروب جيد لمن يتبع الحمية الغذائية ويريد إنقاص وزنه لأنها تقلل نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك معدل السكر،ولم تتوقف فوائد القهوة عند هذا الحد بل تعد القهوة منشط ممتاز للذاكرة ومحارب للمرض الزهايمر.

5 حقائق مثيرة عن القهوة

القهوة تعتبر من الفاكهة حيث يعد البن الذي يصنع منه القهوة بذور لفاكهة لونها أحمر تشبه لفاكهة التوت شجر وليست من البقوليات كما يعتقد البعض

أن القهوة في قديم الزمان كانت تؤكل ولم تستخدم كمشروب، فهناك عدد من القبائل الإفريقية التي كانت تستخدم فاكهة البن كطعام لإمداد الجسم المزيد من الطاقة

يُعد شعب ولاية نيويورك من أكثر السكان تناولاً لمشروب القهوة على مستوى العالم، حيثُ يتناول الفرد منهم 7 أكواب يومياً

تحتل القهوة المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الإستيراد والتصدير

يتم إستهلاك ما يقارب من مليارين يومياً من مشروب القهوة من قبل سكان العالم.

هناك الكثير من المشروبات التي أصبحت القهوة عنصر أساسي في صنعها أمثال كافيه الموكا والكافية لاتيه والكابتشينو واسبرسو وقهوة فيينا و كراميل ماكياتو وغيرها من المشروبات التي تغزو جميع أنحاء العالم والتي يعشق تناولها المثير من الناس، وعلى الرغم من أن للقهوة فوائد عديدة إلا أن هناك دراسات أثبت أن كثرة تناول القهوة قد يسبب مشاكل صحية منها تعب المعدة والغثيان والإرهاق والصداع وزيادة معدل ضربات القلب لذا يفضل عدم تناول أكثر من فنجانين في اليوم تجنباً لتلك المخاطر.