نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفتر يتعهد بإعادة العمل في المنشآت النفطية الليبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، أن قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تعهد بإعادة فتح المنشآت النفطية، لكن موانئ وحقول الخام لا تزال مغلقة.
وقال البيان، إن الجيش الوطني الليبي نقل "الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر".
ويأتي ذلك بعدما قادت الولايات المتحدة جهوداً لإنهاء إغلاق منشآت النفط وسط مسعى دبلوماسي أكبر لتعزيز وقف إطلاق النار، والتوصل لاتفاق سياسي بين المعسكرين المتناحرين بشرق وغرب البلاد.
ورغم سماح السلطات في شرق البلاد بتصدير بعض المنتجات البترولية المخزنة لتخفيف حدة أزمة توليد الكهرباء في شرق البلاد، إلا أنها لم ترفع الحصار.
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