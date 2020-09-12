أخبار اليمن : اسماء محطات تعبئة البنزين بالعاصمة صنعاء

اسماء محطات تعبئة البنزين بالعاصمة صنعاء
اعلنت شركة النفط اليمنية اسماء محطاتها ومحطات تعبئة المشتقات النفطية (بنزين) العاملة اليوم الاحد 13 سبتمبر الجاري في نطاق امانة العاصمة صنعاء.
واشارت إلى ان الاسعار الرسمية كما هي (بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20لتر)، و( ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20لتر).
وحددت الشركة تعبئة 30 لترا للسيارات، و10 لتر للدراجات النارية.
منوهة إلى أن اوقات الدوام لتشغيل محطات التعبئة تبدأ في الفترة الصباحية من 9 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 3 عصرا إلى 6 مساءً.
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