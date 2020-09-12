"عقب أخيل" يقصي وليامس من روما ويهددها في رولان غاروس

أعلنت اللاعبة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس انسحابها من دورة روما الإيطالية لكرة المضرب التحضيرية لرولان غاروس والتي تنطلق الاثنين، بسبب إصابة في وتر أخيل تعرضت لها خلال مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وقالت وليامس في بيان على الموقع الرسمي لرابطة المحترفات "دبليو تي إيه" "بأسف يتوجّب عليّ الانسحاب من بطولة روما بسبب إصابة في وتر أخيل. أنا ممتنة للدعم المتواصل من جماهيري في روما وأتطلع للعودة قريبا".

وأخذت وليامس التي تسعى للقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى وقتا مستقطعا لمعالجة الإصابة في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المفتوحة الخميس عندما خسرت أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

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وانضمت سيرينا حاملة لقب دورة روما على الملاعب الترابية في أربع مناسبات إلى لاعبات بارزات لن يشاركن في الدورة التي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، أمثال الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب فلاشينغ ميدوز 2019 والتشيكية بترا كفيتوفا حاملة لقب ويمبلدون مرتين.

وسبق أن أعلنت وليامس بعد الخسارة أمام أزارنكا أنها ستشارك في رولان غاروس هذا العام التي تنطلق في 27 الحالي إلا أنها لم توضح ما إذا ستبقى على قرارها بعد انسحابها من روما.

كما أعلنت المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي في وقت سابق من هذا الأسبوع عدم مشاركتها في روما بعدما قررت إنهاء موسمها الحالي بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد وقيود السفر.