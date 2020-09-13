ترامب : جميع الانتخابات التى جرت عبر البريد كانت فاشلة

وأضاف ترامب فى تغريدة على "تويتر" يوم السبت أن "الخداع غير الضرورى فى الاقتراع عبر البريد هو أكبر تهديد لديمقراطيتنا، والديمقراطيون يعرفون ذلك".

وتابع قائلا: "معظم الانتخابات الأخيرة التى استخدمت النظام على الرغم من أنه كان هناك عدد أقل من بطاقات الاقتراع لفرزها انتهى بكارثة، حيث ضاع عدد كبير من بطاقات الاقتراع وتعرضت للتزوير".

وأضاف أن "هذه الطريقة لا تسمح بتحديد نتائج التصويت بدقة وسرعة"، مشيرا إلى أنه "يقصد فى المقام الأول التهديد بالتزوير والتزوير على نطاق واسع للأصوات، والتصويت عن "الموتى"، وتصويت أشخاص لا يحق لهم المشاركة فى الانتخابات".

يذكر أن ترامب أبدى مرارا معارضته للتصويت عبر البريد الذى يطالب به الديمقراطيون، منعا للتدخل الأجنبى.