أعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، والتي شهدت تراجعا خلال أمس السبت.
وبحسب "رويترز": سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية 33.523 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و315 ألفًا و687 شخصًا.
كما توفي 814 شخصًا إثر الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 13121 شخصا.
وتراجعت أرقام الإصابات والوفيات يوم السبت عن الجمعة، الذي شهد تسجيل و43.718 ألف إصابة و871 وفاة.
بينما وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند في مجمل الإصابات، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بفارق 10 آلاف حالة .. تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا في البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.