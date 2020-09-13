المكسيك تسجل أكثر من 400 وفاة جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70604.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للمصابين أكبر بكثير من الحالات المعلنة.

وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا فى العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.