البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

وأشارت الصحة البرازيلية إلى أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ حتى الآن 13121، فيما بلغ مجموع الإصابات المسجلة رسميا 4 ملايين و315687 حالة.
وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فى مجمل الإصابات، والثانى بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.
وتشير الأرقام المعلنة السبت إلى تراجع فى إعداد الإصابات والوفيات، حيث أعلن الجمعة عن 871 وفاة، و43718 إصابة بكورونا.
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