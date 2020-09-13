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إيطاليا توافق على استقبال مهاجرين عالقين في المتوسط

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أعلنت منظمة "ميديتيرانيا" الإيطالية غير الحكومية، اليوم الأحد، أن السلطات في إيطاليا وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين عالقين على متن ناقلة نفط في البحر المتوسط منذ أكثر من شهر .

وأضافت المنظمة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن " المهاجرين وعددهم 25 سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو في صقلية جنوب إيطاليا لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا الكابوس".

وقالت إن "هؤلاء المهاجرين يمرون بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط"

ونقل المهاجرون يوم الجمعة الماضي إلى سفينة "ماري جونيو" التابعة لـ"ميديتيرانيا"، بعد أن ظلوا في عرض البحر قبالة سواحل مالطا على متن ناقلة النفط "ميرسك إتيان" الدنماركية منذ 40 يوما .

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