تواصل قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، تنفيذ مهامها في حماية المياه الإقليمية منذ تأسيسها من قبل التحالف العربي قبل سنوات.
ونجحت قوات خفر السواحل في تأمين شواطئ حضرموت من التهريب، وذلك نتيجة الحركة الدؤوبة التي لا تهدأ لزوارق البحرية التابعة لهذه القوات.
وتتطلب مهام قوات خفر السواحل في المحافظة تمشيطا لأكثر من 276 كيلومترا، أي ما يعادل 150 ميلا بحريا من شواطئ المحافظة.
وأوضح قائد قوات خفر السواحل بحضرموت الرائد ماجد أبو بكر العوبثاني، أنه رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، فإن قوات خفر السواحل في المحافظة نجحت في أداء مهامها واستطاعت تأمين شريط ساحلي طويل من عمليات التهريب بأنواعها إلى جانب مهامها الأخرى في عمليات الإنقاذ والمساعدة.
وأضاف أن قوات خفر السواحل في المحافظة قامت مؤخرا بفرض إجراءات صارمة لتنظيم حركة الملاحة لسفن الصيد التقليدي.
وقال قائد الأمن البحري بقوات خفر السواحل في حضرموت ملازم ثاني محميدان حسن الجريدي، إن قادة قوات خفر السواحل يرجعون النجاح الذي حققوه إلى مساندة التحالف العربي، وخصوصا دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لهذه القوات منذ إعادة تأسيسها وتسليمها بشكل رسمي لمهامها في حماية المياه الإقليمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليمن.. خفر السواحل يؤمن شواطئ حضرموت من التهريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.