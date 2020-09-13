الارشيف / أخبار عالمية

الصين ترصد 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-13 08:35 0 تبليغ

Advertisements

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، أكدت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الأحد، أن إجمالى حالات الاصابة فى الصين وصل إلى 85 ألفًا و184 حالة، من بينها 2635 حالة وافدة من خارج البلاد و4634 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة إلى خروج 13 مريضًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، أمس السبت، ما يرفع إجمالى عدد المتعافين من فيروس فى الصين إلى 80 ألفا و399 حالة، بينما لا يزال هناك 151 مريضًا يتلقون العلاج فى المستشفيات، منهم شخص واحد فى حالة خطيرة،

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصين ترصد 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا