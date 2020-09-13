الصين ترصد 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، أكدت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الأحد، أن إجمالى حالات الاصابة فى الصين وصل إلى 85 ألفًا و184 حالة، من بينها 2635 حالة وافدة من خارج البلاد و4634 حالة وفاة.
وأشارت اللجنة إلى خروج 13 مريضًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، أمس السبت، ما يرفع إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا فى الصين إلى 80 ألفا و399 حالة، بينما لا يزال هناك 151 مريضًا يتلقون العلاج فى المستشفيات، منهم شخص واحد فى حالة خطيرة،
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