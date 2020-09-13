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مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تسوق بأمريكا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تسوق بأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل شخص بإطلاق الرصاص في مركز تسوق في ميشوكا بولاية إنديانا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقالت السلطات المحلية، في تصريحات صحفية نقلتها شركة ABC التلفزيونية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.

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ولم تذكر السلطات الأمريكية، أي تفاصيل عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة، ولا دوافعها.

 

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