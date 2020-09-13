أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من الدكتور جمال الخولاني

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من الدكتور جمال الخولانيتلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية شكر من الدكتور جمال الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة وذلك ردا على برقية العزاء التي بعثها له رئيس المؤتمر في وفاة والده .وجاء في برقية الشكر:بسم الله الرحمن الرحيم..

((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ))

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) صدق الله العظيم.

الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد :

أتقدم إليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن إخواني وكافة آل الحجازي في أمانة العاصمة صنعاء وبني سحام-خولان بخالص الشكر والتقدير والامتنان على مواساتكم الكريمة لنا و على مشاطرتنا احزاننا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا المرحوم عبدالخالق بن علي الحجازي الخولاني و ما غمرتونا به من مشاعر الود الدافئة، وعلى برقية العزاء الصادقة والكريمة التي بعثتم بها إلينا والتي كان لها أطيب وأجمل الأثر في نفوسنا جميعا، وخالص الشكر والامتنان وبالغ التقدير موصول إلى الإخوة نواب رئيس المؤتمر، والأخ الأمين العام والإخوة الأمناء العامين المساعدين، وجزيل الشكر والامتنان للإخوة أعضاء اللجنة العامة والإخوة أعضاء للجنة الدائمة والإخوة أعضاء الأمانة العامة وبالغ الشكر وجزيل الثناء للإخوة رؤساء وقيادات فروع المؤتمر بأمانة العاصمة و المحافظات والإخوة رؤساء وقيادات فروع الدوائر بأمانة العاصمة والإخوة أعضاء وقواعد المؤتمر الذين عزونا و شاطرونا احزاننا ، سواء بالمشاركة في تشييع الجنازة أو حضور مجالس العزاء او بالإتصال الهاتفي أو البرقيات والرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي.

شكر الله سعي الجميع، وتقبل الله دعائكم، وجزاكم الله خير الجزاء، ولا أراكم أي مكروه في قريب أو عزيز.

والحمد لله من قبل ومن بعد،

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أولاد المرحوم عبدالخالق بن علي الحجازي الخولاني وكافة آل الحجازي

عنهم:

د. جمال عبدالخالق الحجازي الخولاني