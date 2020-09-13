عاجل.. إصابة 2 من الشرطة الأمريكية فى إطلاق نار وسط لوس أنجلوس

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن رجلا مسلح أطلق النار على عنصرى أمن خلال تواجدهما فى مركبتهما، بمقاطعة كومبتون، مساء السبت بالتوقيت المحلى للبلاد.
وكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن الحادث أسفر عن إصابة الشرطيين بجروح بالغة فى الرأس، وجرى نقلهما على إثرها إلى المستشفى.
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