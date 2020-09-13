عاجل.. مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرتين بـ فرنسا

قال الكولونيل لوران فام، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ، إن الطائرة السياحية من طراز "روبين دى آر 400" وهى مستخدمة على نطاق واسع فى نوادى الطيران، قد أقلعت من مطار "فيلماري" فى "لا تيست دو بوش" بالقرب من المكان الذى تحطمت فيه وذلك قبل أن تشتعل النيران بها الأمر الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص، مضيفا أن رجال الإطفاء هرعوا إلى المنطقة للسيطرة على الحريق الذى امتد إلى منطقة حرجية وحرق 3500 متر مربع من أشجار الصنوبر.

وأضاف، أن طائرة سياحية خفيفة أخرى تحطمت أعلى جبال "بيلدون" بإقليم "إيزير" شرقى فرنسا، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم اثنان من طلاب المدرسة الثانوية.

يذكر أن جبل بيلدون يقع على حافة جبال الألب الفرنسية وأقرب مدينة كبيرة له هى مدينة جرينوبل.