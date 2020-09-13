اعتقال 48 محاميًا تركيا يدافعون عن ضحايا أردوغان

أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 60 شخصًا جدد، من بينهم 48 محاميًا تولوا الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين فى تحقيقات تجريها السلطات مع آلاف المواطنين الأتراك وتتهمهم بارتباطهم بحركة الخدمة التى يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن.





ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، صدرت قرارات الاعتقال من النيابة العامة فى العاصمة أنقرة، ونفذت الحملات الأمنية فى 7 مدن مركزها العاصمة أنقرة، وشملت 60 شخصًا، من بينهم 48 محاميًا، و3 قضاة مفصولين، وقاض مرشح مفصول، وخريج كلية الحقوق، بسبب دفاعهم عن المعتقلين والمحتجزين من حركة فتح الله جولن "حركة الخدمة" والمقربين منها. وتتهم حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حركة الخدمة بأنها تقف وراء محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، وهى منظمة دينية وخدمية كان يقودها رجل الدين المقيم حاليًا فى الولايات المتحدة، فتح الله جولن. ووصفت الصحيفة التركية قرارات حكومة أردوغان وإجراءاتها الأخيرة بأنها انتهاك صارخ لقرارات ومبادئ اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وخاصة المادة 6/3 منها، التى تنص على أن الجميع له حق الدفاع عن نفسه.

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