بعد تراجع إصابات كورونا.. فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف القيود الصارمة اعتبارا من الغد

تعتزم ولاية فيكتوريا الأسترالية تخفيف قيود العزل العام بالولاية بشكل طفيف اعتبارا من غد الاثنين؛ وذلك مع استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، أعلن مسؤولو الولاية عن حزمة مساعدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار أسترالي( 2.2 مليار دولار) لقطاع الأعمال في فيكتوريا التي يقطنها نحو ربع عدد سكان أستراليا.

فمن المقرر أن تسمح السلطات في الولاية بمضاعفة الوقت الذي يقضيه المواطنين خارج منازلهم إلى ساعتين يوميا، كما سيتم تقليص عدد ساعات حظر التجول الليلي.

وسجلت ولاية فيكتوريا اليوم، الأحد، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة أخرى، مما يؤكد تراجعا مطردا بعد ذروة تم خلالها تسجيل أكثر من 700 حالة في يوم واحد في أوائل أغسطس.

وجدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا تمثل نحو 75 في المئة من أكثر من 26600 حالة إصابة بكوفيد-19 في أستراليا وقد تم فرض عزل صارم منذ أسابيع على ملبورن عاصمة فيكتوريا.