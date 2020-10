نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب ينشر فيديو للحظة هجوم مسلح في ولاية كاليفرنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو للحظة قيام رجل مسلح بإطلاق عيارات نارية على ضابطين من شرطة لوس أنجلوس خلال تواجدهما داخل مركبتهما.

وعلق ترامب، على الهجوم المسلح الذي استهدف أمس السبت ضابطي شرطة في ولاية كاليفرنيا غربي البلاد، ووصف المسلحين بأنهم "حيوانات يجب ضربهم بقوة".

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة الضابطين برصاص في الرأس خلال الهجوم، وهما في حالة خطيرة، بينما تجري عمليات ملاحقة واسعة في المدينة للقبض على المنفذ.

وفي سياق آخر، أصيب 3 من رجال الشرطة الأمريكية، في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.

ونشرت الشرطة الأمريكية بيانًا على موقع "تويتر" قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".

وكشفت الشرطة الأمريكية، أنها لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار. ونوهت بأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة.

وطالبت إدارة المدينة السكان المقيمين قرب البناء، حيث يقبع المجرم، بعدم الاقتراب وتجنب الظهور في المنطقة.